Стало известна польза кефира в борьбе с вирусами

Кефир способен приостанавливать рост раковых клеток из-за стимуляции выработки цитокина, также он способен значительно подавлять ретровирус HTLV-1, пишет Live 24.

В кефире содержится множество кисломолочных бактерий, которые способствуют выработке цитокина в организме, который, в свою очередь, является ответом иммунной системы на появление в организме вирусов. Также эти бактерии увеличивают количеств T-лимфоцитов, которые поддерживают функционированию иммунной системы и подавляют рост раковых клеток в организме.

В кефире содержится огромное количество пробиотиков. Исследования показали, что приём пробиотиков вместе с минеральными добавками позволяет снизить риск заболевания простудой и гриппом на 14%, а также на 25% подавляет симптомы. Более того, подобный курс профилактики снижает время течения лихорадки более чем в два раза.

Также пробиотики во многом поддерживают микробиоту кишечника, что, в свою очередь, помогает организму лучше справляться с коронавирусом: чем лучше защищена микрофлора кишечника, тем меньше вреда ей может причинить COVID.

Ранее эксперты назвали шесть самых полезных продуктов, способных укрепить иммунитет. В число продуктов, обладающих антимикробным и иммуностимулирующим воздействием вошёл и кефир.