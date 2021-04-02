Стали известны три главных фактора риска при COVID-19

https://static.news.ru/photo/3914b914-0a9d-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Неврологические отклонения, в частности поражения центральной нервной системы, связанные с тремя рисками, могут возникнуть у людей, перенёсших коронавирус. Об этом сообщила руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России доктор медицинских наук Анна Боголепова.

В интервью Lenta.ru Анна Боголепова рассказала , что особое значение имеет сочетание COVID-19 и острых нарушений мозгового кровообращения.

У больных COVID-19, по-видимому, основное значение в развитии ОНМК имеет наличие сопутствующих факторов риска, в первую очередь сахарного диабета, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, — сказала эксперт.

Кроме того, специалист отметила, что тяжёлое течение коронавируса может привести к возникновению провоспалительных изменений, нарушений свёртываемости крови и поражению микрососудистого русла.

Ранее Росстат сообщил о сокращении на треть смертности от COVID-19 в феврале. Об этом писал NEWS.ru.