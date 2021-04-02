Стали известны три главных фактора риска при COVID-19

Неврологические отклонения, в частности поражения центральной нервной системы, связанные с тремя рисками, могут возникнуть у людей, перенёсших коронавирус. Об этом сообщила руководитель отдела когнитивных нарушений Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России доктор медицинских наук Анна Боголепова.
В интервью Lenta.ru Анна Боголепова
У больных COVID-19, по-видимому, основное значение в развитии ОНМК имеет наличие сопутствующих факторов риска, в первую очередь сахарного диабета, ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, — сказала эксперт.
Кроме того, специалист отметила, что тяжёлое течение коронавируса может привести к возникновению провоспалительных изменений, нарушений свёртываемости крови и поражению микрососудистого русла.
Ранее Росстат сообщил о сокращении на треть смертности от COVID-19 в феврале. Об этом писал NEWS.ru.