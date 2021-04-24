Стали известны причины долголетия японцев

https://static.news.ru/photo/68a86280-a588-11eb-b860-96000091f725_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Пользователь китайской соцсети WeСhat рассказал о четырёх гастрономических привычках, которым японцы обязаны своим знаменитым долголетием. По его словам, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Япония занимает первое место в мире по продолжительности жизни — 84,2 года. При этом её граждане не привыкли заниматься спортом.

По информации учёных, уточнил автор, к причинам крепкого здоровья японцев относятся генетика, бытовые условия, социальное развитие, уровень здравоохранения и другие факторы. Одним из ключевых факторов также является питание.

Японская кухня богата разными блюдами, но порции небольшие. Каждый приём пищи — это рыба, белое мясо, свежие овощи, фрукты, рис. Пользователь отметил, что подобный рацион позволит сбалансировать питание.

Кроме того, в Японии принято медленно есть, что позволяет её жителям тщательно пережёвывать пищу. Отсюда быстрое переваривание, лучшее усвоение и отсутствие переедания. С возрастом работа ЖКТ ухудшается, а «размеренная» трапеза снижает нагрузку на внутренние органы, пояснил пользователь. Он также обратил внимание и на способ приготовления — большинство блюд готовятся на пару, что снижает количество потребляемого жира.

Ранее сообщалось, что люди, придерживающиеся диеты или здорового образа жизни, должны помнить о том, что маложирные продукты всё равно содержат калории. Это же касается и обезжиренных продуктов. Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера, считает гастроэнтеролог Нурия Дианова. Также обезжиренные продукты могут содержать такие вредные добавки, как сахар, соль, крахмал и вкусовые добавки.