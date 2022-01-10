Стали известны подробности состояния госпитализированной Елены Прокловой

Актриса Елена Проклова подтвердила в разговоре с «Вечерней Москвой», что находится в реанимационном отделении одной из московских больниц. Она также сообщила, что её самочувствие удовлетворительно, но не раскрыла диагноза и отказалась от дальнейших комментариев.

У меня всё нормально, в настоящее время нахожусь в реанимации, говорить не могу, извините, — сказала актриса.

Ранее сообщалось, что Проклова была госпитализирована после того, как она испытала сильное головокружение и повышение давления. МРТ головного мозга показала инсульт. Состояние артистки врачи оценивают как средней тяжести.

Елена Проклова — заслуженная артистка РСФСР. Родилась в Москве 2 сентября 1953 года. Дебютировала в кино в возрасте 12 лет в картине «Звонят, откройте дверь». Получила всесоюзную известность после выхода картины «Мимино» Георгия Данелии. Снималась в картинах «Собака на сене», «Гори, гори, моя звезда», «Поздняя любовь», «Единственная...», «Жёлтый карлик» и другие.

В конце ноября прошлого года с подозрением на инсульт госпитализировали певца и композитора Александра Градского. Причиной смерти музыканта назвали инфаркт головного мозга.