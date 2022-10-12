Стали известны четыре правила улучшения качества сна Сомнолог Калинкин: спать нужно не меньше шести и не более девяти часов в сутки

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Сонливость днем и бессонница ночью представляют собой классическое сезонное расстройство, характерное для осени. Чтобы этого избежать, необходимо следовать четырем правилам. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам медика, главное правило, которому должны следовать люди, страдающие от бессонницы и жалующиеся на снижение работоспособности при сокращении светового дня, — это строгое соблюдение режима сна.

Многие люди грешат тем, что не высыпаются на неделе, а в выходные поздно встают. Процесс становится хроническим, закручивается, человек плохо себя чувствует, настроение падает, работоспособность снижается. Поэтому график сна очень важен, — подчеркнул Калинкин.

По его словам, на сон следует отводить от семи до девяти часов в сутки и не пользоваться будильником, поскольку последний прямо ведет к недосыпу.

Еще одно правило касается создания условий для нормальной выработки мелатонина в организме. По словам эксперта, в дневное время следует находиться в местах, максимально освещенных солнечным светом, который является главным регулятором выработки мелатонина.

Также восстановлению сна способствует физическая нагрузка, особенно в первой половине дня. И конечно, медик рекомендует людям с нарушениями сна сократить потребление кофеина, алкоголя и табака. Следование этим четырем правилам, по словам Калинкина, должно привести к восстановлению здорового сна в течение одного-двух месяцев.

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