Врач рассказала, от каких заболеваний может защитить употребление малины

Малина может защитить от тромбообразования, болезней суставов и многих других вредных воздействий на здоровье человека. О необычных свойствах ягоды рассказала врач-диетолог Юлия Чехонина. Её слова приводит телеканал «Москва 24».

Также ягода содержит в себе букет уникальных веществ, которые помогают профилактике инфаркта и инсульта. Эти болезни в последние годы стали наблюдаться у лиц более молодого возраста.

В ней содержится уникальный компонент — салициловая кислота. Это такое вещество, которое сходно по действию с аспирином, то есть оно способствует снижению вязкости крови, улучшает кровообращение, — пояснила эксперт.

Кроме того, салициловая кислота, обладая противовоспалительным свойством, помогает против различных болей в суставах. Однако это не означает, что от всех болей избавит именно малина. Её употребление в совокупности с правильным лечением поможет усилить положительный эффект на организм.

Также в составе малины есть пектины, которые участвуют в очищении организма. Они помогают вывести из тела соли тяжёлых металлов.

Хранить малину необходимо в замороженном виде, чтобы она сохранила все полезные вещества.

Ранее диетолог рассказал, каким должен быть рацион в жару. Он порекомендовал отказаться от тяжёлой и трудноперевариваемой пищи — сосисок, сарделек, различных колбас, жирных супов. Лучше отдать предпочтение овощам, зелени и фруктам.