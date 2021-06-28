Стала известна неожиданная причина дневной сонливости

Сонливость в дневное время может указывать на проблемы с печенью. Об этом сообщил в интервью Пятому каналу врач-хирург, гепатолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Монахов.

По словам врача, таким образом проявляется так называемый астеновегетативный синдром.

Что же беспокоит пациента? Это всем известный астеновегетативный синдром: слабость, вялость, усталость... Такое специфическое проявление, как бессонница ночью и сонливость днем, может говорить о патологии печени, — рассказал Монахов.

Также о проблемах с печенью, по словам медика, могут указывать желтизна кожи и белков глаз, тошнота и рвота, а также тяжесть в правом подреберье.

Чтобы поддерживать печень, Дмитрий Монахов рекомендовал употреблять омега-3 и полинасыщенные жирные кислоты, а также регулярно давать организму физические нагрузки.

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