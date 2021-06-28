Стала известна главная опасность индийского штамма COVID-19

Главная опасность индийского штамма коронавируса в том, что он очень заразен и сильнее влияет на молодых людей и детей. Об этом «Радио 1» рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Эксперт подчеркнул, что причина этого заключается в изменениях, которые произошли в белке шипа. Он поменялся таким образом, что стал крепче связываться с рецепторами слизистой оболочки. От этого новая модификация коронавируса более заразна. Новым штаммом могут заразиться не только взрослые, но уже и дети.

Несмотря на то что заразившихся индийским штаммом COVID-19 больше примерно в полтора раза, а болезнь протекает тяжелее, более смертоносным данный штамм назвать всё же нельзя, — отметил вирусолог.

При этом эксперт сообщил, что российская вакцина «Спутник V» может нейтрализовать уханьский штамм коронавируса примерно на 95%, а штамм «дельта» — на 80%. Вакцина действительно работает.

Ранее стало известно, что около 50 человек заболели новым штаммом «дельта плюс» в Индии. Больше всего случаев заболевания отмечено в штатах Махараштра (20), Тамилнад (9) и Мадхья-Прадеш (7).