Медики назвали неожиданный симптом коронавируса

https://static.news.ru/photo/98e49bda-d973-11ea-a87d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские врачи выяснили, что одним из признаков наличия у пациента COVID-19 может стать частая икота. Помог им в этом 62-летний пациент из Чикаго без типичных проявлений заболевания.

В исследовании, опубликованном в журнале The American Journal of Emergency Medicine, сказано, что частая икота может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции.

Мужчина из Чикаго, о котором идёт речь в публикации, обратился к врачам из-за того, что стал часто икать. Икота длилась четыре дня, но у него не было ни кашля, ни температуры, ни боли в груди. Когда медики выяснили, что у чикагца коронавирусу, он стал первым официальным пациентом с COVID-19, который жаловался на такую проблему.

После этого американские врачи призвали своих коллег по всему миру обращать внимание на икоту при выявлении опасного заболевания. Они напомнили о низкой степени изученности коронавируса и о необходимости с подозрением относиться даже к нетипичным симптомам.

Сейчас в мире число заражённых коронавирусом превысило 19 миллионов человек, при этом 714 пациентов скончались.