США начали самые масштабные в мире испытания вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/e7ac3d8e-d033-11ea-a5bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американская биотехнологическая компания Moderna начала 27 июля в Соединённых Штатах третий, финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Общая стоимость программы превысит $950 млн.

Рады начать третью стадию исследований. Это новая веха. И мы предвкушаем результаты, — цитирует пресс-служба Moderna главу компании Стефана Банселя.

Участниками клинических испытаний станут 30 тысяч человек. Они будут проведены по методу рандомизированного плацебо-контролируемого исследования в соотношении 1:1. Люди, которым введут инъекцию, не будут знать, что именно они получили — вакцину или плацебо. После двух доз для каждого добровольца учёные постараются понять, кто из участников исследования более подвержен инфекции в повседневной жизни. Особое внимание уделят наблюдению за волонтёрами из регионов, где вирус по-прежнему распространяется беспрепятственно. Результаты испытаний покажут, защищают ли две дозы вакцины от симптомов COVID-19 и нужно ли применять её для широкого использования.

Как отмечает агентство Associated Press, это будут крупнейшие по масштабу клинические испытания вакцины от коронавируса в мире.

На создание вакцины Moderna получила от департамента медико-биологических исследований Министерства здравоохранения Штатов $483 млн. Предполагалось, что третья фаза клинических испытаний пройдёт на сравнительно небольшом числе добровольцев. Но в ходе дискуссий и консультаций с участием Food and Drug Administration (американский аналог Роспотребнадзора) стороны решили увеличить масштаб испытаний в третьей фазе. Для этого компании дополнительно выделили $472 млн.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания российской вакцины против COVID-19, разработанной во взаимодействии Минобороны РФ с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи, были завершены 20 июля. Последняя группа из 20 добровольцев покинула Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Учёные ещё будут анализировать полученные результаты испытаний и составлять итоговые отчёты. Однако уже известно, что в результате вакцинации у добровольцев выявлены антитела к COVID-19. Компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся.

Ожидается, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в начале следующего года, сообщил источник в российском правительстве. Несмотря на то что вакцину планируют зарегистрировать в начале августа, сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев. За добровольцами, находящимися в домашних условиях, будут наблюдать врачи.