Гинцбург сравнил сроки защиты вакцин «Спутник V» и Pfizer

https://static.news.ru/photo/5948678a-3cac-11eb-8d6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцина «Спутник V», возможно, будет защищать от коронавируса в течение двух лет, тогда как Pfizer — около 4–5 месяцев. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он сопоставил платформы, на основе которых были созданы две вакцины. Российская «Спутник V», по его словам, была создана на той же платформе, что и вакцина против Эболы.

Есть экспериментальные данные, показывающие, что данный аналогичный вакцинный препарат даёт защиту на протяжении двух лет минимум, может быть, и больше. На какой срок будут давать защиту препараты Pfizer, трудно сказать, но, исходя из общего механизма действия таких препаратов, надо думать, что срок защиты будет составлять не больше четырёх, от силы — пяти месяцев, — заявил Гинцбург в эфире «Соловьев Live».

Российская вакцина на 96 % гарантирует, что человек не заболеет коронавирусом, отметил Гинцбург. У 4% болезнь будет протекать в лёгкой форме.

В четверг, 11 декабря, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели. Процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники.

На сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб. Прививка не положена людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.

В ноябре сыворотка Pfizer и BioNTech показала эффективность в 95%. После этого спрос на неё в мире сильно вырос. Например, Великобритания решила приобрести 40 млн доз. А Евросоюз заключил с Pfizer договор, в котором речь идёт о приобретении 200 млн доз с возможностью докупить ещё 100 млн. Вакцинация населения в США должна начаться уже на этой неделе

Сын главы Венесуэлы Николас Мадуро Герра одним из первых в стране сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V», сообщал NEWS.ru.