«Спутник V» оказался эффективен в Сан-Марино почти на 95%

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» продемонстрировала защиту в 94,8% в Сан-Марино. Об этом заявил на онлайн-выступлении в ходе Восточного экономического форума глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передаёт «Интерфакс».

Эффективность, в том числе против штамма «дельта», который уже там присутствует, показывает 94,8% наша вакцина. И мы — № 1 в Сан-Марино, где используются Pfizer и другие вакцины, по эффективности против госпитализации, — сказал Дмитриев.

Он добавил, что «Спутник V» показал высокую эффективность и в других странах: в ОАЭ, в Аргентине, в Мексике.

Пресс-служба РФПИ уточнила, что оценивали эффективность вакцины по данным с 25 февраля по 23 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» захотели производить фармацевтические компании США для экспорта в третьи страны. Глава американской палаты в России Алексис Родзянко отметил, что вакцина получает всё большее международное признание, и хотя в США её пока не признают, планируется производство для продажи в третьи страны.