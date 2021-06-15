«Спутник V» может получить регистрацию в ЕС

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В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывают, что вакцина «Спутник V» получит регистрацию в ЕС в течение двух месяцев. Об этом сообщило РИА Новости.

Команда «Спутника V» рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев, — цитирует агентство сообщение РФПИ.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что одобрение вакцины в ЕС может быть отложено из-за пропуска дедлайна по подаче информации. В фонде данную информацию опровергли.

В РФПИ подчеркнули, что инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) представило позитивный отзыв. Также фонд и центр им. Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Баварии Маркус Зёдер потребовал ускорить регистрацию вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА). Он заявил, что затягивание этой процедуры по идеологическим причинам недопустимо. Бавария рассчитывает получить порядка 2,5 млн российской вакцины.

В настоящее время российский препарат зарегистрирован в десятках стран с общей численностью населения свыше 3 млрд человек.