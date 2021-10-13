«Спутник V» может быть одобрен ВОЗ до конца года

Создатели «Спутника V» рассчитывают на одобрение вакцины Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца года. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), передаёт ТАСС.

В РФПИ также сообщили о 70% эффективности вакцины «Спутник Лайт» против штамма коронавируса «дельта». Там выразили мнение, что препарат сможет стать универсальным бустером для большинства вакцин.

Согласно данным НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, вакцина «Спутник Лайт» продемонстрировала эффективную защиту против дельта-варианта коронавируса в течение трёх месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%, — сказали в РФПИ.

Ранее Минздрав обновил список временных рекомендаций о вакцинации взрослого населения от коронавируса. Беременность больше не входит в перечень показателей к медицинскому отводу. При этом отвод от вакцинации могут получить кормящие грудью женщины. К противопоказаниям также относятся тяжёлые аллергические реакции, гиперчувствительность к отдельным компонентом препарата, обострение хронических заболеваний и острые формы болезней.