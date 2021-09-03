«Спутник Лайт» одобрили в Армении

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Российскую вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» одобрили для использования в Армении. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет об одобрении применения российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» Министерством здравоохранения Республики Армения, — говорится в сообщении фонда.

«Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V», которая в Армении была одобрена в феврале 2021 года.

РФПИ добавил, что «Спутник Лайт» показывает высокую безопасность и эффективность в ряде стран. Так, эффективность применения вакцины в Аргентине составила 78,6–83,7% при вакцинации пожилых людей. В Парагвае — 93,5% в ходе массовой вакцинации.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что «Спутник V» продемонстрировал защиту в 94,8% в Сан-Марино. Он добавил, что вакцина показала высокую эффективность и в других странах: в ОАЭ, в Аргентине, в Мексике.