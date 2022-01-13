«Спрятаться»: фармаколог рассказал, как бороться с новой волной COVID

Сейчас наблюдается крайне высокая заражаемость коронавирусом, поэтому для борьбы с этим заболеванием лучше всего «спрятаться» дома, для минимизации контактов с потенциальными переносчиками инфекции, заявил фармаколог Андрей Кондрахин. Он уточнил, что заболевает примерно один человек из девяти, пишет «Царьград».

На самом деле, самое безопасное место сейчас — это дом. Никуда не выходить, спрятаться. Это уже действительно, что называется, не шутки. Потому что заражаемость очень высокая вирусом, примерно 1:8, 1:9. И, естественно, любое попадание в зону заражения вирусом человека, который болеет, можно очень быстро этот вирус приобрести, — пояснил Кондрахин.

Он также подчеркнул, что особому риску подвержены люди старше 65 лет и невакцинированные граждане. Таким пациентам фармаколог порекомендовал уйти на «глубокую самоизоляцию» и при малейшем подозрении на симптомы коронавируса обращаться к врачу.

Ранее стало известно, что 13 января в России официально выявили 21 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки. Это на три тысячи больше, чем днём ранее, и максимальный показатель с 28 декабря прошлого года.