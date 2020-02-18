https://static.news.ru/photo/a9ebdb14-52fa-11ea-a85c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году более 40,8 миллиона человек узнали свой ВИЧ-статус. Таким образом охват тестирования в России в 2019 году достиг 27,8% населения.

На 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Необходимо отметить, что это один из самых высоких показателей в мире, — сказала глава департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Наталья Костенко.

По её словам, в 2018 году охват тестирования составлял 25,9% населения.

Костенко также отметила, что в 2019 году было зарегистрировано 80 118 случаев заболевания ВИЧ — на 7,5% меньше, чем в 2018 году.

Как ранее писал NEWS.ru, в России многократно увеличилось количество людей, которые хотят узнать собственный ВИЧ-статус. Рост спроса на экспресс-тесты произошёл сразу после выхода документального фильма журналиста Юрия Дудя о ВИЧ-инфицированных, проживающих на территории РФ.