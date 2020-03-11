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Роспотребнадзор опубликовал на своём сайте меры профилактики клещевого энцефалита. Для этого рекомендуется делать прививки и носить закрытую одежду.

Возбудитель болезни передаётся в первые минуты после присасывания клеща, а также при употреблении сырого молока, чаще всего козьего. Клещевой вирус в период массового нападения клещей может находиться у животных в молоке.

Заразиться энцефалитом можно при раздавливании клеща или расчёсывании места укуса. Лучше всего защищает от клещей закрытая одежда. Надо надевать рубашку с длинным рукавом, заправлять её в брюки, концы брюк — в носки и сапоги. Голову и шею необходимо закрывать косынкой.

Наиболее неблагополучными по заболеваемости регионами являются Северо-Западный, Сибирский, Уральский и Дальневосточный округа, в центре России это Тверская и Ярославская области.

Инкубационный период заражения длится от 10 до 14 дней. Болезнь протекает остро, сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъёмом температуры, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли в области шеи, плеч, грудного и поясничного отделов.

Наибольшему риску подвержены люди, пребывающие в лесу: геологи, работники леспромхозов, охотники, туристы, топографы и другие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские власти начали проводить профилактическую работу в парках столицы в связи с нетипично ранним выходом из анабиоза клещей. Как и у большинства насекомых, активность клещей зависит от температуры воздуха.