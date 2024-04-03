«Способен каждый»: врач назвал простой способ сохранить здоровье Хирург Бокерия: правило не переедать и не перепивать позволит сохранить здоровье

Для сохранения здоровья человек должен быть осознанным, соблюдать профилактические рекомендации, избегать контактов с вирусами, не переедать и не перепивать, заявил президент НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева, профессор хирургии, академик РАН Лео Бокерия, передает корреспондент NEWS.ru. В ходе дискуссии на тему «Россия — здоровая держава» в рамках проекта «Разговоры о важном», проходивший на базе лектория общества «Знание», врач отметил, что каждый на 100% способен сохранить свое здоровье.

А чего его сохранять, когда оно есть? Все люди делятся на две части: те, кто хотят, могут и делают, и те, кто не хотят, не могут и не делают. Поэтому второй группе даже нет смысла давать советы. А осознанные люди и сами могут все решить, — заявил Бокерия.

Он отметил, что самое простое правило — не болеть. Поэтому при попадании в нездоровую атмосферу, где находятся больные, следует воспользоваться маской и покинуть место, добавил врач. Бокерия подчеркнул, что крепкое здоровье — основной фундамент существования всего живого на Земле, и существует множество способов его сохранить.

Есть очень много вариантов быть здоровым, а надо выбрать простой: не переедать и не перепивать. Я сам не пью вот уже несколько лет. Я много видел пожилых людей, которые напивались, — на них было страшно смотреть. Я представил себя в таком состоянии и понял, что для меня эта тема закрыта, — рассказал он.

Кроме того, Бокерия отмечал, что современный пациент зачастую знает, что с ним происходит. Он добавил, что не видит ничего плохо в том, что люди советуются о своем состоянии, обращаясь к знакомым и в Интернет.