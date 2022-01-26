Спортивный врач объяснил, почему стоит отказаться от фитнеса после COVID

У многих переболевших коронавирусом пациентов повышается риск образования тромбов, поэтому заниматься спортом после болезни не рекомендуется, подчеркнул спортивный врач Илья Мехелин. По его словам, всем переболевшим любителям спорта после коронавируса нужно пройти диспансеризацию, пишет «ФедералПресс».

Коронавирус — мультисистемное заболевание сосудов. Они могут быть поражены везде: и в сердце, и в лёгких, и в головном мозге. Во что выльется? Трудно сказать. Есть такой синдром, как повышенная свертываемость крови после коронавируса. Могут теоретически образовываться тромбы какие-то. Если есть опасность тромбообразования, то заниматься спортом вообще в принципе нельзя, — пояснил Мелехин.

Он добавил, что тромбообразование не исключено даже в том случае, если человек переболелд в лёгкой форме. Поэтому Мелехин порекомендовал пройти углублённую диспансеризацию, в которой делают анализы биохимии крови и УЗИ нижних конечностей.

Ранее специалист по спортивной медицине Тиина Хоффман заявила, что постоянная физическая активность способна снизить кровяное давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Также спорт поддерживает функциональность мышц и сухожилий, поэтому не стоит о нём забывать и во время удалённой работы.