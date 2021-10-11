Спортивный врач назвала пользу регулярных тренировок во время удалёнки

Постоянная физическая активность способна снизить кровяное давление и улучшить работу сердечно-сосудистой системы. Также спорт поддерживает функциональность мышц и сухожилий, поэтому не стоит о нём забывать и во время удалённой работы, заявила специалист по спортивной медицине Тиина Хоффман. Об этом сообщает Live 24.

По словам эксперта, 10-минутная прогулка разгонит кровообращение и придаст сил на вторую половину дня, а ежедневная физическая нагрузка улучшит качество сна и поможет справиться со стрессом.

Человек в хорошей форме после дневного стресса восстанавливается гораздо лучше человека в плохой форме. Независимо от того, из-за чего у вас вообще стресс, из-за моральных триггеров или физических, — сказала Хоффман.

Она добавила, что тренировки не должны быть изнуряющими и вечерними.

Движение помогает организму вырабатывать необходимую суставную жидкость, а телу оставаться гибким. Кроме того, упражнения улучшают работу желудка, нормализует скачки уровня сахара в крови и поднимают настроение. Будет польза и для работы мозга, обещает Хоффман.

Когнитивные навыки, а также способность сосредоточиться улучшатся. А разминка в середине рабочего дня сможет нас вдохновить на новые идеи, — заявила она.

Ранее специалисты американской клиники Mayo сообщили, что низкоинтенсивные и кратковременные физические упражнения помогают снизить высокое кровяное давление. Их также можно использовать для профилактики гипертонии.