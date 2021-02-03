Спортивный врач дал рекомендации по восстановлению сил после коронавируса

https://static.news.ru/photo/39c27fa8-661f-11eb-8326-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После перенесённой коронавирусной инфекции у большинства людей долгое время сохраняется слабость, одышка и астения. Подполковник медицинской службы в отставке, врач сборной России по велоспорту Александр Яблуновский рассказал, что если спортсменам для полного восстановления потребуется около месяца, то простым людям, в зависимости от их возраста и тяжести перенесённого заболевания, — до нескольких месяцев. Выходить на доковидный уровень физической подготовки он посоветовал постепенно.

Причин снижения тонуса мышц очень много. Одну из них все на себе ощущали, когда заболевали и повышалась температура. Из-за интоксикации вдруг все мышцы перестали включаться. Лёгкие рефлекторно связаны с дельтовидной и трапециевидной мышцами. Поэтому у переболевших коронавирусом с осложнением на лёгкие тяжелее всего восстанавливаются мышцы верхнего плечевого пояса, — рассказал KP.RU Яблуновский.

Врач посоветовал увеличивать нагрузку на организм постепенно, но занятия проводить регулярно, так как только физиологическое утомление будет приводить к эффекту суперкомпенсации и росту объёма мышц. Главное — не переборщить.

Прежде чем упражняться, необходимо заняться устранением болезненных узелков в мышцах. Иначе мышцы будут очень быстро уставать и восстановление затянется. Очень популярно среди спортсменов самостоятельное лечение триггерных узелков методом их придавливания с помощью валика, теннисных мячей или электрическим массажёром до и после тренировок, — добавил врач.

Как писал NEWS.ru, врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причины, по которым профессиональные спортсмены переносят COVID-19 тяжелее, а также объяснил, почему они заражаются чаще. Он рассказал, что парадокс в сильном иммунитете спортсменов, который даёт слишком активный ответ коронавирусу. Также он отметил, что в раздевалках, где может находиться сразу пара десятков человек, вентиляция не справляется. Комаровский объяснил, что у спортсменов нет каких-то особых привилегий в плане здоровья, потому что они, как правило, обладатели целого набора серьёзных профессиональных травм. Своих подписчиков медик призвал заниматься физкультурой, а не спортом. Потому что именно физкультура укрепляет здоровье.