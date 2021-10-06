Спортивные трибуны в Петербурге будут загружаться на треть

Спортивные состязания на площадках Санкт-Петербурга будут проходить с 30-процентной загруженностью трибун. На них будут допускать только зрителей с QR-кодами. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре, — написал чиновник в своём Telegram-канале.

Он добавил, что смотреть соревнования смогут граждане, предъявившие QR-код, который подтверждает факт вакцинации или перенесённого заболевания не ранее чем за последние шесть месяцев. По словам Пиотровского, согласован 94-й легкоатлетический пробег Pushkin Run. Он состоится 17 октября.

О введении системы QR-кодов для посещения мест скопления уже объявили в ряде регионов России. Среди них Ульяновская, Вологодская, Калининградская и Пензенская области, Удмуртия и Пермский край.

Ранее стало известно, что данную систему могут ввести в 11 регионах Центрального и Южного федеральных округов. Кроме того, в этих субъектах возможны и более жёсткие меры в виде локдаунов и пропусков.

6 октября в России в очередной раз обновился суточный рекорд по смертности от COVID-19. За 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 929 человек.