Ночные пробуждения могут свидетельствовать более чем о 80 болезнях. Поводом для беспокойства являются даже короткие нарушения сна на протяжении длительного времени. Об основных причинах этих проблем и способах их решения NEWS.ru рассказала сомнолог Елена Царёва.

Стресс

Самая распространённая, по словам сомнолога причина пробуждений — психологическая. Она наблюдается у половины клиентов с нарушением сна. Речь идёт о стрессе, тревоге и депрессии. Последняя влечёт за собой пробуждение во второй половине ночи. При этом, страдающий депрессией человек сталкивается с трудностями при повторном засыпании.

Заболевания

На частые пробуждения ночью также могут влиять различные заболевания, например сердца или органов дыхания. В первую очередь речь идёт о храпе — 96% храпящих людей имеют страдают от остановок дыхания, отмечает сомнолог. Также проблемы со сном могут вызывать сопровождающиеся болевыми синдромами воспалительные заболевания и двигательные нарушения. Эпилепсия, в свою очередь, может служить не только причиной ночных пробуждений, но и лунатизма.

Ещё одна из причин проблем со сном — заболевания щитовидной железы. Страдающий ими человек в течение дня находится в сонливом состоянии, но вечером не может заснуть и спит хуже других.

Спиртное

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Кроме того, вероятность пробуждения увеличивается, если человек принял накануне алкоголь. Он помогает заснуть, но через один-два часа сон прерывается, так как спиртное в организме начинает превращаться в активные метаболиты, которые имеют возбуждающий эффект.

Возраст

До семи лет ночные пробуждения являются нормой. Однако с возрастом у человека уменьшается секреция мелатонина, который обеспечивает организму крепкий спокойный отдых по ночам. В результате сон становится более поверхностным и чутким, отмечает Царёва. Пожилые люди более чувствительно реагируют на такие внешние раздражители, как свет, шум и изменение температуры в комнате.

Препараты

Многие пациенты, страдающие от пробуждений ночью, принимают спортивные добавки и предтренировочные комплексы. В их составе зачастую содержатся стимуляторы и кофеин, которые бодрят человека и помогают ему лучше справляться со стрессом, но могут повлечь проблемы со сном.

Противорвотные, противоаллергические и снижающие давление препараты могут вызывать неприятные ощущения в ногах (синдром беспокойных ног), которые влекут сложности с засыпанием и могут стать причиной пробуждения.

Урология

Тот факт, что человек просыпается ночью для похода в туалет, может говорить о повышенной чувствительности стенок мочевого пузыря. Кроме того, у мужчин с аденомой простаты наблюдаются проблемы с сужением мочевыводящих путей. Это способствует учащённому мочеиспусканию, пояснил специалист. Страдающие аденомой простаты люди могут испытывать нужду в мочеиспускании до семи раз за ночь. Об этой жалобе заявляют 52% пациентов с урологическими заболеваниями, заявила Царёва.

Когда бить тревогу

Обращаться к сомнологу настоятельно рекомендуется, если человек просыпается ночью больше двух-трёх раз в неделю на протяжении трёх месяцев, отмечает Царёва.

Если пробуждения сопровождаются походом в туалет или храпом, это очень серьёзно. В этом случае врачу нужно будет исключить остановки дыхания во сне, от которых человек может и не проснуться Елена Царёва сомнолог сомнолог

В случаях, когда просто выявлено нарушение сна, врач сначала постарается помочь человеку без применения лекарств. Пациенту скорее всего будет предложено на протяжении месяца вести правильный режим — вставать и ложиться в одно и то же время и не отсыпаться на выходных, повысить физическую нагрузку в течение дня (особенно аэробную). Если же эти мероприятия не помогают, страдающий от проблем со сном будет направлен на дополнительные обследования.