Список бесплатных услуг в частных клиниках расширят с 1 октября

С 1 октября 2021 года в частных клиниках, которые работают в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), можно будет бесплатно сделать некоторые прививки. Речь только о тех вакцинах, которые входят в национальный календарь, утверждённый Минздравом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин ещё летом.

Негосударственным медицинским учреждениям, проводящим бесплатную вакцинацию, на эти цели выделят средства из федерального бюджета.

Национальный календарь прививок включает несколько десятков вакцин для людей разных возрастов. В него входят как прививки для новорожденных против вирусного гепатита В и туберкулёза, так и для детей и взрослых от кори, краснухи, коклюша, столбняка, ветрянки, дифтерии, гриппа, полиомиелита, пневмококковой инфекции и других заболеваний.

Всего россияне до 60 лет получают около трёх десятков прививок от различных серьёзных заболеваний и несколько десятков от сезонных вирусов и бактерий.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, может ли защитить от гриппа вакцина от коронавируса. Медик объяснил, что уникальная особенность вакцинации — создание специфического иммунитета. «То есть вакцинация защищает только от той болезни, от которой вы сделали прививку. Вакцина от коронавируса защищает только от этого варианта COVID», — отметил он.