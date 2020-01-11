Некоторая еда провоцирует окислительный процесс внутри тела. Окисление и гликирование, происходящее в организме, приводит к появлению морщин. Об этом пишет издание Body Ecology.
Фруктоза в 10 раз чаще, чем глюкоза, «сшивается» с белком в организме, образуя так называемые конечные продукты гликирования. Они способствуют развитию ряда заболеваний, включая диабет, а также воздействуют на здоровый коллаген в коже, что приводит к преждевременному старению и появлению морщин, — сообщают специалисты.
Несколько исследований показали, что витамины группы В, особенно тиамин (В1) и пиридоксамин (В6), помогают значительно уменьшить присутствие в организме продуктов гликирования, также называемых AGE.
Как ранее писал NEWS.ru, врач-диетолог Ирина Торопыгина посоветовала желающим сбросить лишний вес включить в рацион ананасы и другие богатые полезными веществами фрукты.
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