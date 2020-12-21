Специалисты назвали эффективный продукт для борьбы с гипертонией

https://static.news.ru/photo/9dc155dc-439d-11eb-818a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Британские медицинские специалисты рассказали о естественном средстве для нормализации артериального давления, которым оказался чеснок.

Как подчеркнули эксперты, пищевые добавки с указанным растением по уровню эффективности сопоставимы со стандартными препаратами, которые используются при лечении гипертонии. Однако разница заключается в том, что натуральные приправы с чесноком почти не имеют побочных эффектов.

По словам британских медиков, для снижения систолического и диастолического артериального давления (верхнее и нижнее значения) на 6,7 и 4,8 миллиметра ртутного столба нужно в сутки употреблять в пищу 188–2400 миллиграммов чесночного порошка соответственно. Эффект будет более заметным, если показатели завышенные. Если давление находится в пределах нормы, употребление чесночного порошка не будет видимо влиять на состояние организма. Следовательно, негативного воздействия продукт не оказывает.

Кроме того, рекомендуется сочетать чеснок с прочими способами нормализации давления, такими как снижение содержания соли в пище и регулярные физические упражнения, передаёт Express, ссылаясь на сообщение экспертов.

Как ранее писал NEWS.ru, человеку необходимо принять три меры, чтобы защитить свой организм от инфаркта, инсульта, диабета и других болезней, вызываемых, в частности, закупоркой сосудов. Об этих трёх шагах для защиты здоровья в разговоре с журналистами сообщил немецкий учёный и доктор Дитрих Гренемейер.

Как рассказал врач, маленькие кровяные бляшки прилипают к воспалённой ткани, на них образуются жировые отложения. В результате описанного процесса закупориваются артерии. Всё это вызывает атеросклероз, который может привести к инсульту или инфаркту.