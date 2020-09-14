Специалист «Вектора» рассказал о реакции добровольцев на вакцину от COVID

https://static.news.ru/photo/88e8b17e-f694-11ea-8174-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заведующий лабораторией центра «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что добровольцы хорошо перенесли испытания вакцины от COVID-19. Сейчас вакцина проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 человек.

Как сообщил Иматдинов в эфире Первого канала, у всех участников были обнаружены необходимые антитела и только шестеро из них пожаловались на болезненные ощущения в месте укола после повторной вакцинации. Однако эта проблема решилась сама собой за «пару дней». Никаких прочих побочных эффектов не выявлено.

В Роспотребнадзоре ранее уже отмечали, что разработанная центром вакцина характеризуется высокой степенью безопасности, обусловленной технологией её получения. В ней нет живого вируса — она формирует иммунитет за счёт использования искусственно синтезированных пептидов.

Препарат получил название «ЭпиВакКорона». Первая его партия после регистрации для проведения расширенных клинических исследований будет выпущена в ноябре. По такой же схеме регистрировалась первая отечественная вакцина «Спутник V» центра Гамалеи.

Ранее NEWS.ru писал, что российские учёные опубликовали предварительные результаты первых двух фаз клинических испытаний двух разных форм вакцины «Спутник V». Исследования велись на 76 добровольцах и подтвердили, что обе формы прививки безопасны для здоровья людей и заставляют их иммунитет вырабатывать антитела.