16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

Дерматовенеролог назвала плюсы отдыха в Крыму

11:47, 07 июня 2021
Фото: Server Amzayev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Дерматовенеролог, сотрудник Медакадемии Крымского федерального университета (КФУ) Нина Горлова объяснила, что морская вода в Крыму помогает лечить хронические заболевания и повышает защитные силы организма. Как рассказала специалист изданию «МК в Крыму», содержащиеся в воде ионы хлора, натрия, магния и кальция обладают сильным противовоспалительным эффектом.

Эти микроэлементы способствуют снижению провоспалительных белков, нормализуют обменные процессы и процессы обновления эпидермиса, — рассказала Горлова, называя плюсы отдыха в Крыму. 

Специалист рекомендует находиться на море до 11 утра или после 16 часов вечера, когда солнечные лучи не такие агрессивные. Кроме того, отдыхающим на море необходимо использовать солнцезащитные средства и увлажняющие кремы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в нынешнем сезоне ожидается 10 млн туристов, что станет рекордным показателем. По его словам, только аэропорт Симферополя готовится принять свыше 6 млн пассажиров. Он также выразил уверенность в том, что крымские и краснодарские курорты смогут принять всех желающих отдохнуть.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео