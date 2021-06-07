Дерматовенеролог назвала плюсы отдыха в Крыму

https://static.news.ru/photo/99af8c16-c76e-11eb-b71f-96000091f725_660.jpg Фото: Server Amzayev/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Дерматовенеролог, сотрудник Медакадемии Крымского федерального университета (КФУ) Нина Горлова объяснила, что морская вода в Крыму помогает лечить хронические заболевания и повышает защитные силы организма. Как рассказала специалист изданию «МК в Крыму», содержащиеся в воде ионы хлора, натрия, магния и кальция обладают сильным противовоспалительным эффектом.

Эти микроэлементы способствуют снижению провоспалительных белков, нормализуют обменные процессы и процессы обновления эпидермиса, — рассказала Горлова, называя плюсы отдыха в Крыму.

Специалист рекомендует находиться на море до 11 утра или после 16 часов вечера, когда солнечные лучи не такие агрессивные. Кроме того, отдыхающим на море необходимо использовать солнцезащитные средства и увлажняющие кремы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в нынешнем сезоне ожидается 10 млн туристов, что станет рекордным показателем. По его словам, только аэропорт Симферополя готовится принять свыше 6 млн пассажиров. Он также выразил уверенность в том, что крымские и краснодарские курорты смогут принять всех желающих отдохнуть.