Специалист рассказала, как быстро при COVID-19 возвращается обоняние

https://static.news.ru/photo/6292aa4a-2e00-11eb-8eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Потеря обоняния и даже вкуса — типичный симптом заболевания COVID-19, который встречается в 87% случаев, причём на эти симптомы чаще жалуются женщины, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Специалист также отметила, что если 87% пациентов жалуются на потерю обоняния, то более 50% заявляют о потере вкусовых ощущений. Пшеничная также рассказала о сроках, когда к пациентам возвращаются обоняние и вкус, передаёт ТАСС.

Средняя продолжительность нарушения обоняния и вкуса составляет около 8 дней. У женщин эти признаки встречаются чаще, чем у мужчин, — сказала она.

Как сообщал NEWS.ru ранее, диетолог рассказала о способах восстановления обоняния после перенесённого коронавируса. По словам специалиста, в этом может помочь витамин А.

Между тем врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с NEWS.ru предупредила о риске нарушения обоняния из-за постоянного ношения масок. Часто длительное нахождение в маске вызывает у человека ощущение определённого дискомфорта. Вместе с тем на некоторое время может меняться восприятие запахов, отметила она.