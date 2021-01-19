Специалист рассказал, когда лучше планировать беременность после вакцинации

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Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ профессор Лейла Адамян рассказала, когда лучше планировать беременность после вакцинации от коронавируса. Специалист считает, что лучше выждать пару месяцев, чтобы лекарство не оказало влияние на будущего ребёнка.

Даже пара, которая не сегодня хочет иметь ребёнка, а имеет его в проекте, она должна провести вакцинацию, и в скором будущем — [через] два, максимум три месяца <...> может перейти на ЭКО и на планирование беременности непосредственно, — сказала Адамян в эфире телеканала «Россия 24».

Медик заметила, что риски при беременности, связанные с вакцинацией от коронавируса, достаточно малы. Тем не менее сам вирус может нанести непоправимый ущерб организму молодой матери, что в свою очередь может привести к печальным последствиям.

Кроме того, Адамян добавила, что лекарства, применяющиеся для лечения от коронавирусной инфекции, тоже содержат в себе ряд побочных эффектов. Они также могут сказаться не только на молодой маме, но и на её плоде.

Тем, кто планирует беременность, специалист Минздрава советует не пренебрегать вакцинацией. Помимо этого, она напомнила, что беременность также является фактором риска при заражении коронавирусом. Так, женщины с сопутствующими заболеваниями находятся в группе риска.

Ранее NEWS.ru писал, что власти считают — для контроля над коронавирусом в России прививку должны сделать 60% населения, или 68,6 млн человек. В это число не входят переболевшие и несовершеннолетние жители страны. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Массовая вакцинация в России стартовала с 18 января. Одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».