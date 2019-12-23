Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что лучше всего пить сухое белое вино. Об этом он рассказал на пресс-конференции, посвящённой безопасности россиян в новогодние праздники.
Рекомендация нашего профессионального сообщества — сухое белое вино. Это наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьёзной активности — танцы, песни, прогулки по заснеженной Москве, — отметил Брюн.
Кроме того, он добавил, что абсолютно безопасной дозы алкоголя не существует, а перерывы между его употреблением должны быть как можно больше.
Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) советует россиянам разбавлять крепкий алкоголь, чтобы минимизировать вред для организма.
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