Специалист назвал способ следить за здоровьем через гаджеты

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Определённые заболевания можно диагностировать с помощью современных неинвазивных гаджетов — смартфонов, часов, браслетов. Лечить заболевания могут импланты. Об этом рассказал профессор, заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости МНОЦ МГУ им. Ломоносова Андрей Ардашев.

В интервью агентству ПРАЙМ Ардашев привёл в пример «умные часы», которые способны выявить у человека мерцательную аритмию. Так, в одной из популярных моделей часов есть приложение, записывающее сердцебиение, считывающее сердечный ритм и передающее данным сразу лечащему врачу.

В свою очередь, имплантируемые кардиостимуляторы и дефибрилляторы могут уже лечить, а не только диагностировать заболевание.

Эксперт отмечает, что ключевой проблемой в разработке новых устройств является устоявшееся разделение на медицину и инженерию. В результате врачам не хватает знаний о высоких технологиях а инженеры имеют слабые представления о медицине. Всё это может вести к негативным последствиям, считает Ардашев.

Ранее NEWS.ru писал, что нарушение сна, неправильное питание, снижение физической нагрузки и нарушение питьевого режима могут оказаться причиной различных нарушений и заболеваний, в том числе резкого увеличения массы тела.