https://static.news.ru/photo/35a4a358-1f47-11ea-a53d-fa163e074e61_660.jpgВаня ФокинФото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»
Выживший под обрушившимся год назад домом в Магнитогорске ребёнок прошёл четвёртый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице. Ему сейчас 1 год 10 месяцев, и благодаря курсу он обрёл новые двигательные навыки.
После реабилитации Ванечка стал намного активнее, уже довольно быстро умеет передвигаться, хотя ещё совсем недавно не мог даже правильно ножку вверх поднимать, — сообщила ТАСС его мама Ольга Фокина.
Нерв на ножке ребёнка был повреждён из-за длительного сдавливания, после реабилитации его проводимость стала намного выше, он медленно, но восстанавливается. За этот год мальчик прошёл четыре курса реабилитации по 14 дней. Реабилитация включает в себя массаж, ЛФК, физиолечение и занятия на имитаторе ходьбы. Следующий курс он пройдёт уже дома, в Магнитогорске.
Как писал NEWS.ru, в октябре Ваня сделал первые шаги. После травмы у него неправильно «поставилась» стопа, он не мог ходить и держать равновесие.