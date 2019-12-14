https://static.news.ru/photo/35a4a358-1f47-11ea-a53d-fa163e074e61_660.jpg Ваня Фокин Фото: Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Выживший под обрушившимся год назад домом в Магнитогорске ребёнок прошёл четвёртый курс реабилитации в Челябинской детской областной больнице. Ему сейчас 1 год 10 месяцев, и благодаря курсу он обрёл новые двигательные навыки.

После реабилитации Ванечка стал намного активнее, уже довольно быстро умеет передвигаться, хотя ещё совсем недавно не мог даже правильно ножку вверх поднимать, — сообщила ТАСС его мама Ольга Фокина.

Нерв на ножке ребёнка был повреждён из-за длительного сдавливания, после реабилитации его проводимость стала намного выше, он медленно, но восстанавливается. За этот год мальчик прошёл четыре курса реабилитации по 14 дней. Реабилитация включает в себя массаж, ЛФК, физиолечение и занятия на имитаторе ходьбы. Следующий курс он пройдёт уже дома, в Магнитогорске.

Как писал NEWS.ru, в октябре Ваня сделал первые шаги. После травмы у него неправильно «поставилась» стопа, он не мог ходить и держать равновесие.

Обрушение одного из подъездов в десятиэтажном доме в Магнитогорске произошло утром 31 декабря 2018 года. Основной версией ЧП считается взрыв бытового газа. Под обломками были найдены 39 погибших. Ваню Фокина спасатели обнаружили, услышав его плач. На тот момент ему было 10 месяцев. Находившийся в течение 35 часов на морозе в −30 градусов малыш выжил, так как был укутан в тёплую одежду и лежал в кроватке.