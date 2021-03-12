Создатели «Спутника V» дали пациентам совет на случай аллергии

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Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса «Спутник V», посоветовали пациентам не уходить домой сразу после вакцинации, чтобы им успели оказать помощь в случае аллергии на препарат.

По словам профессора Анатолия Альтштейна, после прививки пациенту следует оставаться поблизости от кабинета врача около 30–40 минут.

Если у него будет выраженная аллергическая реакция, ему тут же помогут, введут адреналин и сделают всё, что нужно. Вероятность того, что он умрёт от аллергической реакции, просто минимальна, — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что человек, страдающий аллергией, может привиться от коронавируса вакциной «Спутник V», если не находится в стадии обострения заболевания.

Врач и телеведущий Александр Мясников отметил, что тем, кто уже переболел коронавирусом, вакцинацию проходить необязательно. При этом он добавил, что прививка может оказаться полезной в качестве защиты от новых штаммов, поскольку вырабатываемые организмом антитела против них бессильны.