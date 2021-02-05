Создано вещество, повышающее эффективность вакцин от COVID-19 в десять раз

https://static.news.ru/photo/d85d1ff8-67e9-11eb-951e-96000091f725_660.jpg Фото: Max Kovalenko via www.imago-images.de/Global Look Press

Американские учёные разработали соединение-адъювант, существенно повышающее эффективность вакцин от COVID-19. Оно направляет действующее вещество напрямую в лимфатические узлы.

Один из известных способов повышения эффективности вакцин — добавление к ним веществ-адъювантов, используемых для усиления иммунного ответа против конкретного патогена.

Новый адъювант AMP-CpG, разработанный специалистами из компании ElicioTherapeutics, доставляет антиген вакцины напрямую в лимфатические узлы, где вырабатываются антитела. Это существенно повышает эффективность вакцин по сравнению со стандартным вариантом, когда вещество вакцины просто «блуждает» по кровотоку, пока не «наткнётся» на нужные иммунные клетки, сообщает журнал Science Advances.

Первоначально адъювант AMP-CpG разрабатывали для антираковых вакцин, но авторы доказали, что его можно успешно применять и с вакцинами от COVID-19, содержащими рецептор-связывающий домен спайкового белка вируса SARS-CoV-2 (Spike RBD). Соединение успешно прошло испытание на летучих мышах.

У мышей, получавших AMP-CpG, иммунные ответы Т-клеток и антител поддерживались даже при десятикратном уменьшении дозы антигена. По мнению разработчиков, добавление адъюванта AMP-CpG позволит существенно снизить дозу вакцин от COVID-19, что позволит вакцинировать значительно большее количество людей во всём мире.

Ранее исследователи из США доказали, что реакция В-клеток памяти, которые отвечают за создание длительного иммунного ответа на SARS-CoV-2, развивается в течение шести месяцев после заражения.

Задача иммунитета, а он представляет собой сеть клеток и белков, — обнаружить и уничтожить в организме патогены. В этом деле важную роль играют иммуноглобулины — белки, вырабатываемые плазматическими клетками и лимфоцитами. Они прилепляются к чужеродным захватчикам и связываются с антигенами для их уничтожения.

В-клетки памяти при этом играют очень важную роль, ведь они являются плазматическими клетками, которые могут долгое время вырабатывать антитела. Наибольшая их активность вырабатывается первые две недели, а через четыре — ослабевает. При этом сами клетки памяти могут сохраняться очень долго. Именно это и позволяет защищать организм от повторного заражения, формируя адаптивный гуморальный иммунитет.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что почти половина жителей Республики Татарстан уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции. Правда, руководитель ведомства не уточнила, является ли этот иммунитет следствием вакцинации или же он появился у жителей после перенесённого заболевания, писал NEWS.ru.