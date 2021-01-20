Создано лекарство, защищающее от тяжёлого течения короонавируса

https://static.news.ru/photo/9ef3aab4-5b25-11eb-b49b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Тяжёлую форма заболевания коронавирусом можно предотвратить с помощью молекулы, созданной американские учёными из Медицинского центра Университета Раш.

Созданный петит, как отмечается в исследовании, предотвращает распространенную причину смерти при COVID-19 — цитокиновый шторм, — пишет Journal of Neuroimmune Pharmacology.

К такому выводу исследователи пришли после испытаний на мышах. В частности, специалисты установили, что молекула позволяет защитить лёгкие, снижает температуру тела и способствует улучшению функции сердца.

Благодаря новому средству, считают учёные, коронавирус может превратиться в сезонное заболевание наподобие гриппа, поэтому призвали разрабатывать лекарства, которые снижают воспаления, вызываемые COVID-19.

Ранее учёные из России и Узбекистана, проведя совместное исследование, пришли к выводу, что малые дозы радиации могут уничтожать коронавирус. В настоящее время специалисты работают над методическими рекомендациями по использованию радиации в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, а также при дезинфекции предметов, продуктов и помещений, писал NEWS.ru.