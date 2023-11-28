Советы незнающих. Как курильщикам не дают альтернатив

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Каждый год в различные медицинские даты, как, например, в ноябре в Международный день борьбы с ХОБЛ и Международный день по отказу от табакокурения, в СМИ появляются мнения экспертов о вреде курения. Курильщики, по привычке, пропускают эти однообразные заявления мимо ушей. Между тем, ситуация остается неизменной – по данным ВЦИОМ, в России курит 33% населения, причем эта доля не меняется в течение 5 последних лет, а мотивация заядлых курильщиков к отказу даже снизилась.

И это неудивительно, ведь ультимативный тон заявлений все новых экспертов («брось курить или умри») сочетается с их низкой осведомленностью о современных способах снижения вреда от курения, которые внедряются на государственном уровне в некоторых странах мира. Это объясняется и запретительной позицией ВОЗ, которая продолжает влиять на мнение российского врачебного сообщества несмотря на то, что уже дискредитировала себя во время пандемии коронавируса, открыто показав свою политическую ангажированность.

«На практике категорические запреты врачей, обращенные к курильщику, как правило, не работают», — говорит доцент кафедры госпитальной терапии СПбГУ, заведующий отделом клинических исследований ММЦ Артур Туктаров.

По его словам, для решения проблемы курения среди курильщиков, не мотивированных на отказ, необходим более гибкий подход — например, снизить риск до приемлемого минимума, в тех пределах, в которых на это готов сам пациент. Это предполагает в том числе использование альтернативных средств доставки никотина.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как показал опрос, проведенный группой исследователей Санкт-Петербургского государственного университета, большая часть российского медицинского сообщества не имеет представления о том, как работают альтернативные системы доставки никотина, чем одна система отличается от другой, в чем их особенности и принципы воздействия на организм потребителя. Среди 965 респондентов более половины опрошенных (58%) подтвердили, что «многого не знают», 14% - совсем ничего не знают и только треть врачей (28%) ответили, что знают хорошо. Более того, 23% врачей назвали никотин наиболее вредным компонентом табачного дыма, хотя научно доказано, что рак и другие опасные заболевания вызывает не никотин, а канцерогены, токсиканты и смолы, в высокой концентрации содержащиеся в дыме сигарет - именно они отвечают за рост заболеваемости и преждевременной смертности в мире.

Отсутствие у большинства врачей информации о современных системах доставки никотина во многом обусловлена позицией ВОЗ, которая подхвачена и российским Минздравом. Организация приравняла все виды никотинсодержащей продукции к сигаретам вне зависимости от степени вреда, наносимого разными продуктами организму курильщиков, что приводит только к тому, что они продолжают потреблять наиболее опасный вид табачной продукции – сигареты. Однако для курильщиков, которые не бросают курить, есть возможность перейти на бездымную табачную продукцию, которая позволяет на 90-95% снизить количество выделяемых вредных компонентов.

Одно из крупнейших клинических исследований было проведено группой ученых под руководством профессора Риккардо Полоса в Университете Катании в Италии. В течение пяти лет исследователи сравнивали показатели здоровья курящих сигареты пациентов с ХОБЛ. Полученные в результате исследования данные показали, что у группы пациентов, перешедших в рамках исследования на табачные продукты с пониженным риском, повысилась способность переносить аэробную физическую активность и на 40% снизилось число осложнений.

В 2022 году международное сообщество исследователей Cochrane опубликовало на своем сайте обзор, касающийся альтернативных средств доставки никотина и их влиянию на общественное здоровье. Ученые проанализировали 13 завершенных исследований, проводившихся в Японии, США, Великобритании, Польше и Южной Корее. Выводы, к которым пришли авторы, дают основания предположить, что альтернативные продукты, в которых происходит нагревание табака вместо горения, выделяют меньше канцерогенов и других вредных веществ, чем сигареты.

Благодаря отсутствию продуктов горения во выделяемом аэрозоле электронные системы доставки никотина могут официально рассматриваться как инструмент снижения вреда от табакокурения. В июле 2023 года использование электронных никотинсодержащих продуктов вошло в рекомендации Американской ассоциации сердца как инструмент снижения вреда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На сегодняшний день проведено большое количество научных работ по влиянию альтернативной никотинсодержащей продукции на организм человека в сравнении с сигаретами, однако результаты большинства из них до сих пор игнорируются ВОЗ, за что эта организация неоднократно подвергалась критике со стороны медицинских специалистов.

Так, в 2022 году один из наиболее авторитетных медицинских научных журналов «Ланцет» опубликовал мнение бывшего директора департамента ВОЗ по хроническим заболеваниям и укреплению здоровья Роберта Биглхола по поводу Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ). Биглхол утверждает: «РКБТ больше не соответствует своему назначению. Ни ВОЗ, ни РКБТ не опираются на последние данные о роли инновационных устройств для доставки никотина в помощи по переходу от сигарет к гораздо менее вредной продукции, а в политике ВОЗ не хватает стратегии по уменьшению вредного воздействия».

Всемирная организация здравоохранения не всегда была категорически против снижения вреда от табакокурения. В 2000 году в монографии ВОЗ «Информирование о регулировании табачной продукции» в качестве одной из мер для снижения мировой смертности указывалось на необходимость снижения «вредных компонентов табачной продукции». В том же году генеральный директор ВОЗ создал Научный консультативный комитет по регулированию табачной продукции (Scientific Advisory Committee on Tobacco Product Regulation, SACTob), который, в том числе, должен был способствовать разработке менее вредной табачной продукции и других систем доставки никотина.

В 2003 г. SACTob заявлял: «Наиболее приемлемым с точки зрения здравоохранения доводом при разработке новых или табачных изделий c модифицированным риском является возможность снижения вреда от традиционной табачной продукции. (...) Уменьшить вред можно только там, где население перейдет на менее вредные продукты». Позднее преемник SACTob, исследовательская группа ВОЗ по регламентированию табачной продукции (TobReg), также признала, что разработка никотинсодержащей продукции с пониженным риском может стать частью комплексного подхода к сокращению количества летальных исходов и развития заболеваний, связанных с потреблением табака.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почему же сейчас ВОЗ занимает запретительную позицию? Что повлияло на тотальную смену курса в сторону догматизма и стигматизации курильщиков? Вопрос во внешнем влиянии или в инерции бюрократической системы, которой всегда проще занять позицию «за все хорошее против всего плохого»? В таком случае нет необходимости брать на себя ответственность за решение, которое может нести в себе хоть какие-нибудь риски, даже если есть реальные доказательства того, что такое решение может сдвинуть процесс с мертвой точки. Так же упорно ВОЗ отказывалась признать вакцину Спутник V, которая доказала свою эффективность на практике во многих странах мира.

Поэтому не стоит удивляться результатам опросов, в которых и медицинское сообщество, и сами потребители, вследствие необъективной дезинформирующей пропаганды ставят все никотинсодержащие продукты в один ряд. Практика ВОЗ закрывать глаза на последние научные данные приводит к неосведомленности, путанице и нежеланию разобраться в вопросах альтернативных продуктов на уровне медицинских регуляторов во многих странах мира, включая Россию. В свою очередь, бездумное следование линии ВОЗ существенно сужает возможности решения актуальных проблем здравоохранения в нашей стране, а многие люди, страдающие никотиновой зависимостью, не получают достоверную информацию о существовании менее вредных альтернатив и продолжают курить наиболее вредный табачный продукт – сигареты.