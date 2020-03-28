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Коронавирус передаётся воздушно-капельным или контактно-бытовым путём. Для защиты от него требуется в закрытых помещениях носить медицинские маски, не трогать лицо, чаще мыть руки, а также пользоваться антисептиком.

Такие рекомендации в видео на странице в «ВКонтакте» дала врач-инфекционист ФГБУ «Поликлиника № 4» Управления делами президента РФ Ольга Ермакова.

Главный внештатный специалист-эндокринолог УДП Дарья Ладыгина отметила , что среди заражённых вирусом встречаются диабетики. Людям с таким заболеванием необходимо запастись инсулиновыми препаратами на пару месяцев. Среди особых рекомендаций врача — соблюдение диеты, проверка уровня сахара в крови минимум четыре раза в день.

Люди с онкологическим диагнозом, которые страдают иммунодефицитом, должны не только соблюдать все рекомендации, но и устроить себе режим жёсткой изоляции. Об этом заявил начальник Центра онкологии ЦКБ УДП Вадим Черемисов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что точная дата окончания распространения коронавируса в России никому не известна. Многое зависит от эффективности изоляции людей. Об этом заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Николай Малышев. По его словам, в течение ближайших двух недель в стране выявят ещё не один случай заражения.