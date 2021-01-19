Сотрудники «Вектора» сообщили о вакцинации при наличии антител

https://static.news.ru/photo/a8e98c5e-5a40-11eb-a9ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавирусной инфекции нового типа «ЭпиВакКорона» может укрепить имеющийся иммунитет. Поэтому наличие антител не является противопоказанием для того, чтобы сделать прививку. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора, ссылаясь на слова экспертов научного центра «Вектор».

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Наличие антител не является препятствием к иммунизации пептидной вакциной «ЭпиВакКорона», которая в этом случае может укрепить уже имеющийся иммунитет, — цитирует сообщение от Роспотребнадзора РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Белоруссия планирует постепенно перейти на производство российской вакцины от коронавируса на своей территории. Об этом сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с послом РФ в Минске Дмитрием Мезенцевым.

В конце декабря прошлого года российская вакцина «Спутник V» получила зарубежное регистрационное удостоверение. Первым государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину на своей территории, стала Белоруссия.