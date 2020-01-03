Рейтинг самых востребованных диет опубликован в Сети. Он был составлен на основе рекомендаций диетологов, нутриционистов и исследований учёных.
Лучшей диетой была признана средиземноморская. Также она стала лидером списка программ питания для больных диабетом и считается самой лёгкой для соблюдения.
Согласно описанию этой диеты, продолжительность жизни населения стран у Средиземного моря значительно выше, чем в США.
Никакого секрета здесь нет — активный образ жизни, контроль веса и диета с низким содержанием красного мяса, сахара, насыщенных жиров и богатая орехами и другими полезными продуктами, — пояснили создатели рейтинга.
Второе место заняла DASH-диета, которая помогает в борьбе с гипертонией. Она заключается в снижении употребления соли или полном отказе от него, а также от сахара и продуктов, богатых насыщенными жирами.
Третья строчка досталась «гибкой вегетарианской диете», подразумевающей отказ от мяса, но с редкими исключениями,
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