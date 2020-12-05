Объятия Морфея: эксперты рассказали, что делать при бессоннице

В России каждый год увеличивается число людей, которые плохо спят ночью. Основная причина — нарушения психики, которые мешают расслабиться и погрузиться в объятия Морфея. Также часто не спят по ночам любители алкогольных напитков и смартфонов. NEWS.ru спросил сомнологов, как восстановить сон и начать высыпаться.

По официальным данным, в России около 6% людей страдают той или иной формой бессонницы, сообщил в разговоре с NEWS.ru врач Михаил Полуэктов. Среди них женщин в два раза больше, чем мужчин.

Причины этого как минимум две. Первая — дамы более эмоциональны, им не дают заснуть переживания прошедшего дня. Вторая — женщины чаще обращаются к специалистам и, следовательно, чаще фиксируются в статистике. Огромное количество случаев бессонницы у мужчин остаются недиагностированными и не корректируются, отметил Полуэктов. К медикам они приходят неохотно, предпочитая держать проблему в себе.

Значительное число людей, страдающих нарушениями сна, испытывают проблемы с засыпанием. В норме человек должен «отключаться» не более чем за 30 минут. Если это происходит дольше, то врачи диагностируют патологию, сообщил Полуэктов.

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Бессонница также проявляется в виде частых пробуждений. При этом раннее пробуждение считается патологией сна. Человек открывает глаза в 6 часов утра в выходной день и больше не может заснуть. Но в течение следующего дня он ощущает себя разбитым.

За последние 10–15 лет количество случаев бессонницы увеличилось в несколько раз, сообщил Михаил Полуэктов. Нарушения психики — главный враг полноценного ночного отдыха. В первую очередь сон разрушает эмоциональный стресс.

Человек прокручивает в голове какие-то события, которые ударяют по личности, по ощущению его собственной значимости. Они вызывают избыточное возбуждение. Михаил Полуэктов врач-сомнолог, медицинская академия им. Сеченова врач-сомнолог, медицинская академия им. Сеченова

Иногда бессонница продолжается, когда стресс заканчивается, она начинает «жить по своим законам». Человек так сильно беспокоится, что не уснёт, и в итоге действительно не засыпает.

Психические заболевания являются неизменными спутниками бессонницы. Сомнолог — это первый врач, к которому приходят страдающие таким расстройством пациенты.

Они думают, если нормализовать их сон, то психическое состояние нормализуется. Это неправильно, потому что если не лечить основное заболевание, то ничего не изменится, — сообщил Михаил Полуэктов.

Время засыпания зависит от уровня тревожности: чем она выше, тем дольше человек отходит ко сну. Женщины, безусловно, более невротичны, чем мужчины, поэтому погрузиться в объятия Mорфея им тяжелее, сообщила NEWS.ru врач-сомнолог Елена Царёва. С другой стороны, у представителей сильного пола чаще страдает качество самого сна. Мужчины в большей степени подвержены апноэ (нарушение дыхания во сне). Из-за этой патологии случаются частые пробуждения, и сон становится менее глубоким.

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Врач перечислила ещё две причины нарушения ночного отдыха. Так, к бессоннице приводит гипотиреоз. Это заболевание возникает из-за снижения функции щитовидной железы. Оно проявляется замедлением всех процессов, происходящих в организме: слабостью, сонливостью, увеличением веса, медлительностью мышления и речи. Поэтому перед тем, как пить снотворные, доктор рекомендует пройти диагностику этого органа.

Ещё одна распространённая патология — синдром беспокойных ног. Это состояние, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которое вынуждает больного совершать постоянные движения. Патологией страдает до 10% населения.

Положительное влияние алкоголя на сон — это массовое заблуждение. Спиртное препятствует нормальному восстановлению организма ночью, сообщила Елена Царёва. Врач отметила, что алкоголь снимает тревогу и помогает быстро уснуть. Это связано с его нейрорелаксирующим и противотревожным действием. Но длится такой эффект недолго. Как сообщила эксперт, несколько часов спустя человек просыпается. Чем больше было выпито накануне, тем быстрее это случится.

Сон даже здорового человека может нарушить неправильное освещение. Воздействие света белого и голубого спектра на сетчатку глаза за два-три часа до ночного отдыха нарушает выработку мелатонина — гормона сна. Так, человек подвергается излучению от телевизора, компьютера и смартфона. По этой причине доктор советует перед сном отключить все электроприборы и зажечь свечи. Их мягкий свет жёлтого спектра поможет быстро уснуть.