Сомнолог рассказала, как восстановиться после работы ночью

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Сон является жизненно важным процессом, который влияет на все сферы организма — начиная от настроения, заканчивая такими важными вещами, как работа сердца и мозга. Одна из функций отдыха — восстановление на клеточном уровне. Без полноценного сна этот процесс нарушается, предупредили невролог-сомнолог Елена Царёва.

В связи с этим, ночное бодрствование крайне вредно для организма: нарушается выработка мелатонина — гормона сна, который, помимо прочего, защищает человека от онкологических заболеваний.

Особенно сложно в этом отношении тем, кто работает по ночам. Впрочем, помочь организму восстановиться можно и нужно, уверена сомнолог. И лучшее лекарство от недосыпа — сон. Но если человек работает по ночам лишь время от времени, то спать днём после смены лучше всего 1,5-3 часа, а лучше — 10-15 минут. При более продолжительном сне организм будет стремиться к восстановлению, тогда вечером человек просто не сможет уснуть.

Нужно восстановить оставшиеся биоритмы: социальную и физическую активность, приём пищи в определённое время. Это сбалансированное питание, которое даёт те ресурсы, которые помогают поддерживать сон и устойчивость к стрессу, — цитирует Царёву «Москва 24».

Тем, кто отрабатывает несколько ночных смен подряд, медик рекомендовала не отсыпаться целый день, так кк организм это переносит хуже. Более предпочтительный вариант — дробить сон: немного днём, и основную часть — ночью.

При полноценной рабочей ночи под кратковременный отдых можно отвести часть перерыва, предназначенного на приём пищи. Спать весь день перед сменой — крайний, но возможный вариант. И всё же он менее предпочтительный, чем дробление сна, подчеркнула сомнолог.

Дневной сон плох тем, что смещение ритмов на час требует сутки на адаптацию, пояснила врач. Чем больше смещение биоритмов, тем хуже человек будет чувствовать себя после этого.

Для восстановления организма Царёва посоветовала принимать мелатонин, однако делать это можно только после консультации с врачом.

В молодые годы последствия работы в ночное время не так заметны из-за большого резерва сил Однако однажды проблемы всё-таки дадут о себе знать, отметила сомнолог.

По мнению врача, ночную работу следует избегать всем. Однако в первую очередь отказаться от такого графика следует людям со слабым иммунитетом, с заболеваниями желудка и кишечника, сердца и сосудов.

Ранее, как писал NEWS.ru, Царёва рассказала, почему не все люди помнят сны.