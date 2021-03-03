Сомнолог рассказал, почему днём реже снятся кошмары

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Руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин рассказал о принципиальном отличии особенностей дневных сновидений от ночных. Днём, в частности, кошмаров не бывает.

По словам сомнолога, вероятность достигнуть кошмаров больше в ночной период времени, во время фазы быстрого сна. Днём же человек обычно спит непродолжительное время и не успевает войти в эту фазу.

Если речь идёт о нормальном, здоровом сне, то мы засыпаем через так называемый медленноволновой сон, или дельта-сон. Его продолжительность составляет порядка 90–120 минут. После этого возникает эпизод быстрого сна, — цитирует его «Радио 1».

Сомнолог добавил, что дневной сон продолжительностью не более получаса освежает человека. А вот если он длится дольше, это может привести к нежелательным последствиям. Кроме возможных кошмаров, после пробуждения человек будет чувствовать себя разбитым, уставшим. К тому же он усложнит себе засыпание в вечернее время

Разумеется, есть заболевания, например тяжёлая форма апноэ, с остановкой дыхания, при которой кошмары могут быть и днём, и ночью. Также страдают пациенты с нарколепсией, у которых быстрый сон наступает сразу.

Ранее сомнолог Елена Царёва сообщила NEWS.ru, что в половине случаев частое пробуждение ночью говорит о психологических проблемах. В основном речь идёт о тревоге, стрессе или даже депрессии, наличие которой человек может до конца не осознавать.