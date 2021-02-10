Сомнолог предупредил об опасности частых пробуждений по ночам

https://static.news.ru/photo/b50c7c6c-6b93-11eb-9c05-96000091f725_660.jpg Фото: Ute Grabowsky/photothek.net/Global Look Press

Частые пробуждения по ночам могут свидетельствовать о проблемах в организме. Однако такая ситуация не представляет опасности, если человек после пробуждения сразу засыпает. Об этом рассказал врач-сомнолог Медицинской академии имени Сеченова Михаил Полуэктов.

Человек обычно просыпается около 10 раз за ночь. Почти каждый раз, когда он переворачивается в постели, он «подбуживается», открывает глаза. Это не является проблемой, если сразу же заканчивается засыпанием. Проблема — когда человек не может какое-то время уснуть, уже запоминает эту историю, и она его тревожит, — отметил Полуэктов.

Как считает специалист, причиной пробуждений чаще всего становится стрессовая ситуация, которая приводит к повышению возбудимости нервной системы. По его словам, если человек проснулся ночью и сразу начал обдумывать какую-то проблему, то его мозг «разгоняется» и не даёт нервной система успокоиться. Слишком серьёзно к таким пробуждениям относиться не стоит, однако, нужно насторожиться, если пробуждения возникают длительное время уже без связи со стрессовым фактором.

Эта проблема называется бессонницей, ею занимаются специалисты. Если ситуация не носит какого-то болезненного характера, никаких практик не требуется — организм сам неплохо регулирует свой сон. Но если вы надолго лишились сна, дело плохо. Видимо, защитные ресурсы организма исчерпаны, и нужны специальные дополнительные методы, — рассказал Михаил Полуэктов «Радио 1».

По словам сомнолога, чтобы обезопасить себя от нарушения сна нужно соблюдать три главных правила. Первое — за час до сна не заниматься физической активностью, посвятить это время чему-то рутинному и расслабляющему. Второе — нужно соблюдать одно и то же время укладывания. Третье — исключить активную деятельность в постели: не прыгать, ни играть на компьютере, ни смотреть в телефон. У человека должен сформироваться рефлекс засыпания «постель — сон». Исключение — сексуальная активность, потому что там выделяются гормоны удовольствия, которые снижают уровень тревоги и позволяют лучше засыпать, отметил Полуэктов.

Ранее сомнолог Елена Царёва сообщилаNEWS.ru, что в половине случаев частое пробуждение ночью говорит о психологических проблемах. В основном речь идёт о тревоге, стрессе или даже депрессии, наличие которой человек может до конца не осознавать.