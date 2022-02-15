Дневную сонливость назвали симптомом опасной болезни

Частое желание человека спать днём может говорить о синдроме обструктивного апноэ сна, считает сомнолог София Черкасова. По её словам, пациент с таким недугом десятки или даже сотни раз за ночь вынужден переживать «микропробуждения». Из-за этого он не может дойти до стадии целебного сна, который отвечает за восстановление тела и психики, пишет «Москва 24».

При этом недуге периодически происходят остановки дыхания во сне, из-за этого мозг пробуждается и человек не может выспаться.

Апноэ сна считается смертельно опасным, если его не лечить, если оно в тяжёлой степени. Эта болезнь в пять раз повышает риск инфарктов, инсультов, в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулём, потому что человеку мучительно хочется спать. Апноэ ускоряет развитие многих сердечно-сосудистых заболеваний и даже представляет собой повышенный риск смерти во сне, — предупредила Черкасова.

При этом она уточнила, что для точного установления причин сонливости необходимо обратиться к врачу.

Ранее главный внештатный кардиолог в Крыму Валерий Садовой рассказал, в каких позах опасно спать. Самая лучшая поза для сна, по словам доктора, — лёжа на спине.