Храп в обывательском представлении является раздражающим, но в целом невинным недостатком. Однако он также может быть симптомом серьёзных патологий.
Ведущий врач-сомнолог Светлана Вострухова в интервью подмосковному интернет-изданию, выдержки из которого
Также медик рассказала, что половина её пациентов, которые имеют проблемы со сном, страдают от апноэ — синдрома остановки дыхания во сне. Со временем это состояние может повредить кровеносной системе, при том, что человек с апноэ может даже не знать о его наличии у себя.
Ранее NEWS.ru приводил рекомендации президента Российского общества сомнологов Романа Бузунова на тему того, как компенсировать недостаток сна в будни за время выходных.
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