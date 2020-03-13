https://static.news.ru/photo/fa5b69f2-6551-11ea-b8cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Храп в обывательском представлении является раздражающим, но в целом невинным недостатком. Однако он также может быть симптомом серьёзных патологий.

Ведущий врач-сомнолог Светлана Вострухова в интервью подмосковному интернет-изданию, выдержки из которого приводит KP.RU, связала храп с нарушениями мозгового или сердечного кровообращения. В частности, медик отметила, что храп может сигнализировать о риске инфаркта или инсульта. Так, по словам Воструховой, у храпящих мужчин в три раза повышен риск инсульта по сравнению с теми, кто спит тихо.

Также медик рассказала, что половина её пациентов, которые имеют проблемы со сном, страдают от апноэ — синдрома остановки дыхания во сне. Со временем это состояние может повредить кровеносной системе, при том, что человек с апноэ может даже не знать о его наличии у себя.

Ранее NEWS.ru приводил рекомендации президента Российского общества сомнологов Романа Бузунова на тему того, как компенсировать недостаток сна в будни за время выходных.