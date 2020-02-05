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Исследователь алкоголя, директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов назвал алкогольные напитки, которые нельзя употреблять ни в коем случае.

В интервью « Вечерней Москве » специалист назвал отвратительными алкогольные энергетики и напомнил, что их производство и продажа запрещены в РФ. Сомелье также посетовал, что сейчас в стране распространено употребление химических слабоалкогольных коктейлей и имитирующих игристое виноградное вино «шипучек».

В действительности это спирт, сахар и вкусовые добавки с газом, — заявил он.

Также в список напитков, от которых лучше отказаться, Тузмухамедов внёс дешёвую имитацию портвейна. Вместо этого эксперт посоветовал обратить внимание на хорошее вино. При этом он отметил, что употреблять его следует в небольших дозах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский заявил, что самым опасным алкогольным напитком является пиво.