Сомелье перечислил антипохмельные новогодние закуски

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Алкоголь выводит из организма соли, в том числе, калий и натрий, поэтому в преддверии новогоднего застолья надо позаботиться о наличии в доме богатых этими элементами закусок, объяснил директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов.

По словам специалиста, на столе в праздничную ночь обязательно должны быть такие блюда русской кухни, как соленья, грибы, квашеная капуста, солёная сельдь и огурцы, передаёт канал «Звезда».

Это лучшая закуска на свете, — уверяет сомелье.

Кроме того, Тузмухаметов напомнил, что похмелье человек начинает чувствовать, когда уровень алкоголя в крови становится нулевым, а значит, чтобы улучшить своё состояние, можно выпить квас, кумыс или айран, в которых содержится минимальное количество «градусов».

Наконец, не стоит превышать дозировку: употребление более одного грамма этилового спирта на килограмм веса тела может нанести непоправимый вред здоровью.

Как писал NEWS.ru, специалист по вопросам гидратации Ник Хирд рассказал, что нужно делать, чтобы не столкнуться с постинтоксикационным состоянием вследствие злоупотребления алкогольными напитками. Первым правилом является своевременное употребление воды. Её, по совету Хирда, стоит пить перед тем, как налегать на спиртное. Это поможет «дать фору организму». Важно при этом чередовать воду и спиртное.