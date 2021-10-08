«Солёная, жирная субстанция»: Мясников предупредил об опасности супов

Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не есть каждый день горячий суп. Несмотря на то, что горячая пища способствует выделению желудочного сока, назвать первые блюда здоровой пищей нельзя, заявил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников отметил, что в Японии перед приёмом пищи стараются пить тёплую воду для выделения желудочного сока. И несмотря на то, что горячий суп имеет похожий эффект, у этого блюда есть свои минусы.

Это сильно солёная, жирная, достаточно калорийная субстанция, — заявил медик.

Мясников рекомендовал не делать суп обязательной составляющей своего обеда.

Ранее теледоктор рассказал об ошибке при выборе картофеля, способной привести к пищевому отравлению. Неприятные последствия возможны, если сделать выбор в пользу позеленевших клубней. Там могут быть вредные вещества, в связи с чем картошкой легко отравиться, подметил врач.

До этого Мясников посоветовал принимать содержащийся в морепродуктах витамин D в таблетках, если лабораторно подтверждён дефицит вещества. По словам телеведущего, ещё одним источником витамина D является пребывание на солнце.