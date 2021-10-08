«Солёная, жирная субстанция»: Мясников предупредил об опасности супов
Дарья Кучерявых
Дарья Кучерявых
17:27, 08 октября 2021
Александр МясниковФото: drmyasnikov/vk.com
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Врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал не есть каждый день горячий суп. Несмотря на то, что горячая пища способствует выделению желудочного сока, назвать первые блюда здоровой пищей нельзя, заявил он в эфире телеканала «Россия 1».
Мясников отметил, что в Японии перед приёмом пищи стараются пить тёплую воду для выделения желудочного сока. И несмотря на то, что горячий суп имеет похожий эффект, у этого блюда есть свои минусы.
Это сильно солёная, жирная, достаточно калорийная субстанция, — заявил медик.
Мясников рекомендовал не делать суп обязательной составляющей своего обеда.
Ранее теледоктор рассказал об ошибке при выборе картофеля, способной привести к пищевому отравлению. Неприятные последствия возможны, если сделать выбор в пользу позеленевших клубней. Там могут быть вредные вещества, в связи с чем картошкой легко отравиться, подметил врач.
До этого Мясников посоветовал принимать содержащийся в морепродуктах витамин D в таблетках, если лабораторно подтверждён дефицит вещества. По словам телеведущего, ещё одним источником витамина D является пребывание на солнце.